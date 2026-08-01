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Biharsharif News: प्लास्टिक से स्वच्छता और सेहत दोनों हो रहीं खराब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: नालंदा महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने के लिए रैली निकाली। प्राचार्य और पूर्व प्राचार्य ने बताया कि प्लास्टिक से सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। छात्राओं ने एकल-उपयोग प्लास्टिक का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। एनएसएस और अन्य संगठनों की अगुआई में निकाली गई रैली ने नशा मुक्ति का भी संदेश दिया।

Biharsharif News: प्लास्टिक से स्वच्छता और सेहत दोनों हो रहीं खराब

Biharsharif News: प्लास्टिक से स्वच्छता और सेहत दोनों हो रहीं खराब छात्राओं ने प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने का लिया संकल्प, निकाली रैली नालंदा महिला कॉलेज से भैंसासुर चौक तक की पदयात्रा पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का dadoa दिया संदेश फोटो : महिला कॉलेज : नालंदा महिला कॉलेज में शनिवार को जागरूकता रैली में शामिल छात्राओं के साथ प्राचार्य प्रो. जीतेंद्र रजक, पूर्व प्राचार्य प्रो. अनिल गुप्ता व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

प्लास्टिक मुक्त परिसर का संकल्प

नालंदा महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने शनिवार को शहर में जागरूकता रैली निकाल शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश दिया। प्राचार्य प्रो. जीतेंद्र रजक व पूर्व प्राचार्य प्रो. अनिल गुप्ता ने कहा कि प्लास्टिक शहर की स्वच्छता और हमारी सेहत दोनों के लिए ही खराब है। अनजाने में हम इस कारण बीमार होते जा रहे हैं। छात्राओं से एकल-उपयोग प्लास्टिक का बहिष्कार कर स्वच्छ एवं हरित परिसर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

पर्यावरण संरक्षण की जरूरत

कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है और जागरूकता अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नालंदा महिला कॉलेज से भैंसासुर चौक तक पदयात्रा कर व हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश दिय।

रैली का नेतृत्व

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) व हिलसा ज्ञान दीप चैरिटेबल ट्रस्ट की अगुआई में यह रैली निकाली गयी। रैली में नालंदा जिला आइकॉन डॉ. आशुतोष कुमार मानव, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. आसिया प्रवीण, परीक्षा नियंत्रक डॉ. रेणु कुमारी, डॉ. शबनम अंसारी, डॉ. राकेश रंजन डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. प्रशांत कुमार, डॉ. परवेज अंजुम, डॉ. मोहम्मद इकराम उद्दीन, डॉ. रामधनी पाल, डॉ. पूनम यादव, डॉ. अंशु सिंह, डॉ. सिंधु कुमारी, डॉ. तन्वी नंदन, प्रधान सहायक संजीव कुमार, राणा प्रताप सिंह, सत्यम कुमार, विकास कुमार, सोनू सिंह व अन्य शामिल थे।

(बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)

सामान्य प्रश्न

नालंदा महिला कॉलेज की छात्राओं ने किस उद्देश्य से रैली निकाली?
नालंदा महिला कॉलेज की छात्राओं ने प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने का संदेश देने के लिए रैली निकाली।
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