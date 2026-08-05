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Biharsharif News: एकंगरसराय में मेघावी छात्रों को मिला सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: एकंगरसराय, निज संवाददाता। एकंगरसराय में मेघावी छात्रों को मिला सम्मान एकंगरसराय में मेघावी छात्रों को मिला सम्मान

Biharsharif News: एकंगरसराय में मेघावी छात्रों को मिला सम्मान

Biharsharif News: एकंगरसराय, निज संवाददाता। तेल्हाड़ा के गांधीनगर स्थित एक स्कूल में मेघावी छात्रों को सम्मानित किया गया। मैट्रिक परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली नेहा कुमारी, राधिका रानी को 5100 रुपये व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व सरपंच सुरेश प्रसाद, बीडीओ सुप्रिया भारती, उपदेश गांधी, रामकुमार बोकाडिया, विद्युत कुमार, रणजीत चंद्रवंशी, अजीत कुमार, सुजेन्द्र कुमार, राजकिशोर मुखिया, गोल्डी कुमारी, निर्मल सिंह, श्रवण प्रसाद आदि मौजूद थे। (एकंगरसराय से अशोक पांडेय)

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