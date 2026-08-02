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Biharsharif News: 11वें दिन खत्म हुआ छात्रों का धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हिलसा में एसयू कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर छात्रों ने 11वें दिन अपना धरना समाप्त किया। जदयू के विधायक नीरज कुमार और छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष धीरज कुमार ने आश्वासन दिया। धरने में कई छात्र नेता और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल थे।

Biharsharif News: 11वें दिन खत्म हुआ छात्रों का धरना

Biharsharif News: फोटो 02हिलसा01-हिलसा एसयू कॉलेज के जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के आश्वासन के बाद धरना स्थगित करते छात्र नेता हिलसा, निज प्रतिनिधि। एसयू कॉलेज में सभी विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर छात्र जदयू का बेमियादी धरना रविवार को 11वें दिन विधान पार्षद नीरज कुमार व छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष धीरज कुमार के आश्वासन के बाद धखत्म कर दिया गया। मौके पर आशीष पटेल, आदित्य कुमार, संजीव महतो, मौर्या सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार, रौशन, विकास, सौरव, अंकित, अंकेश सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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