Biharsharif News: प्रेमचंद जयंती पर बिहारशरीफ में विद्यार्थियों ने 'पूस की रात' नाटक का मंचन किया। शिक्षकों ने साहित्य की महत्ता पर जोर दिया और प्रेमचंद की रचनाओं के सामाजिक संदेश को बताया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और रचनात्मक सोच के विकास पर चर्चा की गई।

Biharsharif News: प्रेमचंद जयंती पर नौनिहालों ने पूस की रात का किया सजीव मंचन नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने जाना हिंदी साहित्य का यथार्थ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में कथा सम्राट को दी भावभीनी श्रद्धांजलि शिक्षकों ने साहित्य से जुड़ने और संवेदनशील समाज बनाने का दिया संदेश फोटो : प्रेमचंद नाटक : बिहारशरीफ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में शुक्रवार को प्रेमचंद जयंती समारोह में पूस की रात का मंचन करते नौनिहाल बच्चे। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

प्रसंग नाट्य मंचन साहित्य को जीवंत रूप में समझने का सबसे प्रभावी माध्यम है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती शुक्रवार को बिहारशरीफ में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। नौनिहाल छात्रों ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात का प्रभावशाली नाट्य मंचन किया। मॉडर्न शैक्षणिक समूह की शाखा बिहारशरीफ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के निदेशक डॉ. अनुज कुमार ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा प्रेमचंद की रचनाएं भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास आज भी सामाजिक समानता, मानवीय संवेदना और नैतिक मूल्यों का संदेश देते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से साहित्य को जीवन का मार्गदर्शक बनाने का आह्वान किया।

अध्यापक और विद्यार्थियों का योगदान उपनिदेशक रंजीत कुमार सिंह ने कहा ऐसी गतिविधियां बच्चों के व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। प्राचार्य आशुतोष रंजन पांडेय ने कहा इससे विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, अभिव्यक्ति क्षमता और रचनात्मक सोच का विकास होता है। पूस की रात के मंचन में चौथी व पांचवीं वर्ग की आन्वी प्रिया, उत्कर्ष आनंद, विश्वजीत और आदित्य ने विभिन्न पात्रों का अभिनय किया। प्रेमचंद की प्रमुख कृतियों गोदान, गबन, कफन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवासदन और प्रेमाश्रम पर भी प्रकाश डाला गया। आयोजन में हिंदी शिक्षक राजकुमार पाल, प्रमोद पांडेय, पिंकी कुमारी, सिद्धनाथ पांडेय, मनीष कुमार, राहुल कुमार, मुकेश पांडेय, वीरेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, शशि रंजन कुमार, जयप्रकाश सिंह, शिखा अजय, ज्योति मिश्रा, श्रवण कुमार व अन्य ने सहयोग किया। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)