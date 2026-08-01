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Biharsharif News: सोनसा स्कूल : छात्रों ने पौधरोपण कर वृक्ष बनने तक देखभाल का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: रहुई प्रखंड के सोनसा-गोविंदपुर मध्य विद्यालय में छात्रों ने शनिवार को पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मीना मंच की प्रधानमंत्री ज्योति कुमारी ने विद्यार्थियों को विभिन्न पेड़ों की देखभाल का संकल्प दिलाया। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ शिक्षक और अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

Biharsharif News: सोनसा स्कूल : छात्रों ने पौधरोपण कर वृक्ष बनने तक देखभाल का लिया संकल्प

Biharsharif News: सोनसा स्कूल : छात्रों ने पौधरोपण कर वृक्ष बनने तक देखभाल का लिया संकल्प फोटो : सोनसा स्कूल : रहुई प्रखंड के सोनसा-गोविंदपुर मध्य विद्यालय में शनिवार को पौधरोपन कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। रहुई प्रखंड के सोनसा-गोविंदपुर मध्य विद्यालय में शनिवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। मीना मंच की प्रधानमंत्री ज्योति कुमारी ने विद्यार्थियों को वृक्ष बनने तक पौधे की नियमित देखभाल करने का संकल्प दिलाया। बाल संसद की प्रधानमंत्री ज्योति कुमारी, उपप्रधानमंत्री रौशन कुमार, सदस्य खुशी, सोनाक्षी, अंकिता, आयूष, पीयूष, देवानंद, कन्हैया, अमित, ईको क्लब के लीडर आलोक कुमार, चंपा,चमेली, गुड़िया, मिनाक्षी, सुहानी, सलोनी, सोनम, मीना मंच की सचिव प्रीति कुमारी, राखी, सलोनी, रुचि, सुजाता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायीं।

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मौके पर नोडल शिक्षक खुशबू कुमारी व संयोजिका अलका कुमारी, रविराज, मुरलीधर, अविरेन्द्र, प्रशांत, वंदना,कविता, बबीता व अन्य मौजूद थे। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

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