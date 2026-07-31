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Biharsharif News: लहना स्कूल के बच्चों ने किया हंगामा, खाना खाने से किया इंकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: लहना स्कूल के छात्रों ने घटिया भोजन के विरोध में एमडीएम भोजन का बहिष्कार किया। बच्चों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से खाने की गुणवत्ता में कमी आई है, जिसकी शिकायत कई बार की गई है। अधिकांश छात्रों ने गुरुवार को खाना खाने से इनकार कर दिया।

Biharsharif News: लहना स्कूल के बच्चों ने किया हंगामा, खाना खाने से किया इंकार

Biharsharif News: लहना स्कूल के बच्चों ने किया हंगामा, खाना खाने से किया इंकार बच्चों व अभिभावकों का आरोप, पकापकाया भोजन में गुणवत्ता की है कमी एचएम ने कहा, कई बार अधिकारियों से की शिकायत पर अबतक सुधार नहीं फोटो : चेवाड़ा लहना : लहना स्कूल में एमडीएम भोजन का बहिष्कार करते बच्चे। चेवाड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड की लहना मध्य विद्यालय के बच्चों ने एमडीएम का बहिष्कार किया तथा पकापकाया भोजन करने से इंकार कर दिया। बच्चों ने कहा कि पिछले कई माह से काफी घटिया खाना दिया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार एचएम से की गयी है। लेकिन, कोई सुधार नहीं दिख रहा है।

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बीते कुछ महीनों की स्थिति

रसोइया सुनीता देवी, सविता देवी व उमा देवी ने बताया कि स्कूल में करीब 400 बच्चे हैं। खाना भले ही सभी के लिये आता है। लेकिन, करीब 50 बच्चे ही खाना खाते हैं। हर दिन एक से डेढ़ केन चावल फेंकना पड़ रहा है। अभिभावक सुनील कुमार, मदन कुमार व कुन्दन कुमार ने बताया कि पहले स्कूल में खाना बनता था, अब पकापकाया भोजन स्कूल को उपलब्ध कराया जाता है। इधर, एचएम नवीन कुमार ने बताया कि भोजन ठीक न रहने की शिकायत बच्चे अक्सर करते हैं। कई बार सुधार के लिये अधिकारियों से कहा गया है। लेकिन, सुधार नहीं हो रहा है। गुरुवार को अधिकांश बच्चों ने खाना खाने से इंकार कर दिया। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लहना स्कूल में बच्चों ने किस प्रकार का हंगामा किया?
लहना स्कूल के बच्चों ने एमडीएम का बहिष्कार किया और पकापकाया भोजन खाने से इंकार कर दिया।
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