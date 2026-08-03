Biharsharif News: वार्ता के बाद चंडी में हड़ताल खत्म, बिहारशरपीफ समेत अन्य में जारी

Biharsharif News: वार्ता के बाद चंडी में हड़ताल खत्म, बिहारशरपीफ समेत अन्य में जारी
Biharsharif News: बिहारशरीफ में सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी है। समान काम और समान वेतन के साथ समय पर वेतन भुगतान की मांग कर रहे सफाईकर्मी पांच दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके कारण नगर निगम के हालत बिगड़ रहे हैं और सड़कों पर गंदगी फैल रही है। चंडी नगर निकाय में वार्ता के बाद सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं।
Biharsharif News: वार्ता के बाद चंडी में हड़ताल खत्म, बिहारशरपीफ समेत अन्य में जारी समान काम समान वेतन को लेकर सफाईकर्मी कर रहे हड़ताल बिहाशरीफ नगर निगम के बिगड़ रहे हालात, सड़कों पर फैलने लगी गंदगी जिला में हैं 15 नगर निकाय, 14 में सफाईकर्मियों ने किया विरोध हरनौत विश्वकर्मा मोड़ पर सफाईकर्मियों ने प्रदर्शन कर की नारेबाजी फोटो : बिहार शहर : बिहारशरीफ में सड़क पर फैली गंदगी। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम।
चंडी नगर पंचायत में वार्ता
सामान्य प्रश्न
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