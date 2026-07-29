Biharsharif News: बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें भूमि विवाद, नीलाम पत्रवाद और अवैध खनन आदि मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को अविलंब बॉडी वारंट का निष्पादन और अवैध गतिविधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। शराबबंदी कानून को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।

Biharsharif News: बड़े बकायेदारों के खिलाफ बॉडी वारंट तामील करने का सख्त निर्देश भूमि विवाद, नीलामपत्रवाद व खनन मामलों की मंथन सभागार में हुई समीक्षा सरकारी राजस्व को चपत लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

भूमि विवाद, मद्य निषेध और नीलामपत्रवाद की समीक्षा शेखपुरा, निज संवाददाता। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभागार में अपर समाहर्ता लखींद्र पासवान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मद्य निषेध (शराबबंदी), नीलामपत्रवाद (सर्टिफिकेट केस) और खनन विभाग से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व संग्रह बढ़ाने और शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जिले नीलामपत्रवाद की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि सरकारी खजानेको चपत लगाने वाले बड़े बकायेदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया कि वे चिह्नित बड़े बकायेदारों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब बॉडी वारंट का निष्पादन सुनिश्चित कराएं।

भूमि विवाद और अवैध खनन पर लगाम जिले में भूमि विवाद से जुड़े संवेदनशील मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए एडीएम ने सभी अंचलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, जिले में अवैध खनन और बालू-पत्थर के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए खनन विभाग को सघन तलाशी अभियान चलाने का सख्त आदेश दिया गया।

शराबबंदी पर सख्ती और राजस्व लक्ष्य राजस्व मामलों की समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता ने सभी अंचलाधिकारियों को राजस्व वसूली के लक्ष्यों में तेजी लाने और लंबित मामलों का समय पर निष्पादन करने पर विशेष बल दिया। वहीं, मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि वे जिले के चिह्नित व संवेदनशील इलाकों में सघन जांच और निरंतर छापेमारी अभियान चलाएं, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके।

लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई बैठक के समापन पर अपर समाहर्ता ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार व अन्य मौजूद थे। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)