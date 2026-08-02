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Biharsharif News: रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं करने पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बीडीओ अमर कुमार ने चेवाड़ा में एक बैठक में कर्मचारियों को ड्यूटी के प्रति गंभीरता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग रोस्टर के अनुसार उपस्थित नहीं रहेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। बैठक में पारदर्शिता और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया गया।

Biharsharif News: रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं करने पर होगी कार्रवाई

Biharsharif News: रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं करने पर होगी कार्रवाई चेवाड़ा, निज संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित आंबेडकर भवन में बीडीओ अमर कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में प्रखंड एवं पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। बीडीओ ने कर्मियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों में पारदर्शिता लाने और जनसमस्याओं के त्वरित निदान पर जोर दिया। कर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत राज सरकार भवन में जिन कर्मियों की ड्यूटी निर्धारित है, वे रोस्टर के अनुसार हर हाल में उपस्थित रहें। ड्यूटी से गायब रहने वाले या काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी।

(चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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