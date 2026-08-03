Biharsharif News: अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर
Biharsharif News: बिहारशरीफ में भागनबिगहा ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार राहुल कुमार घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसने घायल को सदर अस्पताल पहुँचाया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान कर रही है।
Biharsharif News: बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। भागनबिगहा ओवरब्रिज पर सोमवार को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार वारिसलीगंज गांव निवासी राहुल कुमार जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर 112 पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया। भागनबिगहा थानाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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