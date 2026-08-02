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Biharsharif News: दक्षिणीपुर : गलियों में बह रहा नाला का पानी, घर से निकलना दूभर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: दक्षिणीपुर गांव में नाली और गली की हालत बहुत खराब है। ग्रामीणों को आने-जाने में मुश्किलें हो रही हैं। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद गलियों में कीचड़ भरा है। बरसात में स्थिति और बदतर हो जाती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बीडीओ ने समस्या की जांच कराने का आश्वासन दिया।

Biharsharif News: दक्षिणीपुर : गलियों में बह रहा नाला का पानी, घर से निकलना दूभर

Biharsharif News: दक्षिणीपुर : गलियों में बह रहा नाला का पानी, घर से निकलना दूभर जर्जर गली और कीचड़ से आना जाना हुआ मुश्किल फोटो : हरनौत गली : हरनौत प्रखंड की बसनियावां पंचायत के वार्ड संख्या 13 के दक्षिणीपुर गांव में नाली और गली की हाल। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। हरनौत प्रखंड की बसनियावां पंचायत के वार्ड 13 के दक्षिणीपुर गांव में नाली और गली की हालत काफी खराब है। लोगों को घर आना-जाना मुश्किल हो रहा है। इससे ग्रामीणों का जीवन दूभर हो गया है।

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ग्रामीणों की शिकायतें

ग्रामीणों का आरोप है कि गली-नाली निर्माण के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन आज भी गांव की अधिकांश गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं। ग्रामीण दिलीप चौहान, बिंदी चौहान, उत्तम व अन्य ने कहा गांव की कई गलियों में नालियां बीच में बनाई गई हैं। उस पर ढक्कन नहीं लगाया गया है। बारिश के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं। तब पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। नली का गंदा पानी जमा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

बच्चों की सुरक्षा का खतरा

ग्रामीण गीता देवी और राजेश ने बताया कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। छोटे-छोटे बच्चे खुली नालियों और गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। दो प्राथमिक विद्यालय होने के कारण इन्हीं रास्तों से छात्र और ग्रामीण जाते हैं। रात के समय स्थिति और खतरनाक हो जाती है। 750 से अधिक लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं।

बीडीओ का आश्वासन

बीडीओ डॉ. पंकज कुमार ने कहा कि उन्हें अब तक इस समस्या की जानकारी नहीं थी। इसकी जांच करा समाधान निकाला जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दक्षिणीपुर गांव में नाली और गली का क्या हाल है?
दक्षिणीपुर गांव में नाली और गली की हालत काफी खराब है। लोग घर आना-जाना मुश्किल हो रहा है।
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