Biharsharif News: सूर्य घर योजना: हर हफ्ते लगेंगे 100 सोलर पैनल, 150 नए आवेदनों का लक्ष्य
Biharsharif News: प्रमुख डीएम उदिता सिंह ने कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए कड़े लक्ष्य तय किए हैं। हर हफ्ते कम से कम 150 नए आवेदन दर्ज करने और 100 नए सोलर पैनल लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।
Biharsharif News: सूर्य घर योजना: हर हफ्ते लगेंगे 100 सोलर पैनल, 150 नए आवेदनों का लक्ष्य कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर हर सप्ताह बनेंगे 1500 स्ट्रक्चर डीएम ने की समीक्षा, कार्य एजेंसी को काम में तेजी लाने की सख्त हिदायत फोटो सूर्यघर : अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करतीं डीएम उदिता सिंह। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि।
काम की गति बढ़ाना
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