Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: कटोरिया में हुआ नालंदा कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: एक महीने तक देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए बीते गुरुवार को कटोरिया में सेवा शिविर की शुरुआत की गई। इस शिविर में कांवरियों के लिए रहने-खाने सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन पर फल, चाय, और शर्बत वितरित किया गया। कांवरियों के लिए 24 घंटे सेवा, स्नानागार, शौचालय, और चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी।

Biharsharif News: कटोरिया में हुआ नालंदा कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन

Biharsharif News: समाजसेवी एक महीने तक करेंगे देवघर जाने वाले कांवरियों की सेवा रहने-खाने के साथ कांवरियों के लिए सभी सुविधाएं है मौजूद फोटो : नूरसराय01-देवघर जाने वाले रास्ते में कटोरिया के पास गुरुवार को सेवा शिविर का उद्घाटन करते अरविंद कुमार सिन्हा व अन्य। नूरसराय, निज प्रतिनिधि। सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाने वाले रास्ते में बांका जिला के कटोरिया के पास जिले के समाजसेवियों की मदद से नालंदा सेवा शिविर की शुरुआत की गयी है। गुरुवार को परविंदर इंटरप्राइजेज के निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। शिविर में कांवरियों के लिए रहने-खाने समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सेवा ही सच्ची शिव भक्ति है। सेवा शिविर के माध्यम से समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। प्रदीप कुमार ने कहा कि भगवान के आर्शीवाद से लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उद्घाटन के बाद कांवरियों के बीच फल, चाय व शर्बत का वितरण किया। अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रवीण कुमार, अमन सिंह, अमरेन्द्र कुमार, सूर्यमणि कुंजर उर्फ लड्डू जी, रविशंकर कुमार, नीरज सिंह, सीटू सिंह, चिक्कू सिंह, बबलू कुमार, गुड़िया देवी, वीरमणि प्रसाद, नीतीश महतो, संटू सिंह, चंद्रशेखर, रणवीर सिंह, कुमार धीरज, रजनीश कुमार, पिंकू महतो, गौरव राज, इंद्रमणि प्रसाद, शिशुपाल आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Gridih News: जमुआ: शिव शक्ति सेवा संगठन का निःशुल्क सेवा शिविर शुरू

शिविर की सुविधाएं

क्या-क्या है सुविधा : शिविर में कांवरियों की 24 घंटे सेवा की जाएगी। नाश्ते के रूप में चना-गुड़, मौसमी फल, निंबू चाय, गर्म पानी की व्यवस्था है। खाने में पूरी-सब्जी की व्यवस्था रहेगी। महिला व पुरुष कांवरियों के लिए रहने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। स्नानागार व शौचालय की सुविधा है। शिविर में कांवरियों के लिए मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही निशुल्क दवाईयां दी जाएगी। (नूरसराय से पुतुल सिंह)

ये भी पढ़ें:Deogarh News: श्रावणी मेला : भारतीय स्टेट बैंक ने किया कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ
ये भी पढ़ें:Gridih News: डुमरी: निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर शुरू

सामान्य प्रश्न

यह सेवा शिविर कहाँ स्थित है?
यह सेवा शिविर कटोरिया के पास स्थित है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News Deoghar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।