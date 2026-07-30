Biharsharif News: कटोरिया में हुआ नालंदा कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन

Biharsharif News: समाजसेवी एक महीने तक करेंगे देवघर जाने वाले कांवरियों की सेवा रहने-खाने के साथ कांवरियों के लिए सभी सुविधाएं है मौजूद फोटो : नूरसराय01-देवघर जाने वाले रास्ते में कटोरिया के पास गुरुवार को सेवा शिविर का उद्घाटन करते अरविंद कुमार सिन्हा व अन्य। नूरसराय, निज प्रतिनिधि। सुल्तानगंज से पैदल देवघर जाने वाले रास्ते में बांका जिला के कटोरिया के पास जिले के समाजसेवियों की मदद से नालंदा सेवा शिविर की शुरुआत की गयी है। गुरुवार को परविंदर इंटरप्राइजेज के निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। शिविर में कांवरियों के लिए रहने-खाने समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सेवा ही सच्ची शिव भक्ति है। सेवा शिविर के माध्यम से समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। प्रदीप कुमार ने कहा कि भगवान के आर्शीवाद से लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उद्घाटन के बाद कांवरियों के बीच फल, चाय व शर्बत का वितरण किया। अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रवीण कुमार, अमन सिंह, अमरेन्द्र कुमार, सूर्यमणि कुंजर उर्फ लड्डू जी, रविशंकर कुमार, नीरज सिंह, सीटू सिंह, चिक्कू सिंह, बबलू कुमार, गुड़िया देवी, वीरमणि प्रसाद, नीतीश महतो, संटू सिंह, चंद्रशेखर, रणवीर सिंह, कुमार धीरज, रजनीश कुमार, पिंकू महतो, गौरव राज, इंद्रमणि प्रसाद, शिशुपाल आदि मौजूद थे।