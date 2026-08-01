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Biharsharif News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन : नहीं कराया प्रमाणीकरण, जिले के 38 हजार लोगों पेंशन होगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ जिले के 38,000 से अधिक लाभुकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, जिसके कारण उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बाधित होने का संकट है। सबसे अधिक बिहारशरीफ में 5581 और हिलसा में 5380 लाभुक शामिल हैं। डीएम ने सत्यापन कराने के आदेश दिए थे, पर तीन माह बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका।

Biharsharif News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन : नहीं कराया प्रमाणीकरण, जिले के 38 हजार लोगों पेंशन होगी बाधित

Biharsharif News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन : नहीं कराया प्रमाणीकरण, जिले के 38 हजार लोगों पेंशन होगी बाधित

बिहारशरीफ को सबसे अधिक 5581, तो हिलसा के 5380 लाभुकों ने नहीं कराया सत्यापन

डीएम ने बीडीओ को शत-प्रतिशित लाभुकों का सत्यापन कराने का दिया था आदेश बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के साढ़े 38 हजार सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभुकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। ऐसे में इनकी पेंशन बाधित होने का संकट बना हुआ है। जिला मुख्यालय बिहारशरीफ में सबसे अधिक 5581, तो हिलसा में 5380 पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं हुआ है। जबकि, मई माह में ही तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार ने सभी बीडीओ को पत्र भेजकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मृत पेंशनधारियों को चिह्रित करते हुए ई-लाभार्थी पोर्टल में डाटा अपडेट करने का आदेश दिया था। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लंबित जीवन प्रमाणीकरण कराने को कहा था। लेकिन, तीन माह बाद भी शत-प्रतिशित लाभुकों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य पूरा नहीं हो सका है। बीडीओ ने पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जीवन प्रमाणीकरण कराने का रोस्टर भी जारी किया था। फिर भी लाभुको का शत-प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा नहीं हो सका। किस प्रखंड में कितनी पेंडिंग : बिहारशरीफ में 5581, हिलसा में 5380, सिलाव 3369, हरनौत 2997, नूरसराय 2932, इस्लामपुर 2580, बेन 2067, राजगीर 1850, रहुई 1748, गिरियक 1508, करायपरसुराय 1032, अस्थावां 840, नगरनौसा 719, चंडी 666, सरमेरा 498, थरथरी 453, परवलपुर 406, बिन्द 348, कतरीसराय के 226 पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं कराया गया है। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

सामान्य प्रश्न

क्या कारण है कि पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं हुआ?
पेंशनधारियों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है।
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