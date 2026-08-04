Biharsharif News: तेलमर में अखिल भारतीय पटेल परिषद की मासिक बैठक हुई। परिषद के सदस्य अजीत कुमार ने कहा कि समाज को एकजुट होना होगा। संगठन को और मजबूत बनाने के लिए संपर्क अभियान चलाया जाएगा। अगली बैठक बिहारशरीफ में होगी, जिसमें अधिक से अधिक सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

Biharsharif News: सामाजिक समरसता व संगठन विस्तार के लिए चलाया जाएगा संपर्क अभियान तेलमर में अखिल भारतीय पटेल परिषद की हुई मासिक बैठक पंजीकरण पर सदस्यों ने जताई खुशी, अगली बैठक बिहारशरीफ में करने का लिया निर्णय फोटो : तेलमर पटेल : हरनौत प्रखंड के तेलमर गांव में मासिक बैठक में शामिल अखिल भारतीय पटेल परिषद के सदस्य अजीत कुमार, चंद्रउदय कुमार, रामाश्रय सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। हरनौत प्रखंड के तेलमर गांव में अखिल भारतीय पटेल परिषद की मासिक बैठक हुई।

बैठक में सदस्यों की टिप्पणियां परिषद सदस्य अजीत कुमार ने कहा कि समाज को एकजुट होना होगा। सामाजिक समरसता, मानवता, स्वच्छता और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बैठक में इसकी अगली बैठक बिहारशरीफ में करने का निर्णय लिया गया। सदस्य चंद्रउदय कुमार ने कहा कि परिषद पिछले कई वर्षों से सामाजिक जागरूकता और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। संगठन के हाल ही में पंजीकृत होने पर सभी सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सामाजिक गतिविधियों को नई गति देने वाला कदम बताया।

सदस्यता अभियान और आगामी योजनाएं साथ ही सदस्यता अभियान तेज करने और ग्रामीण स्तर पर संगठन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। बिहारशरीफ में होने वाली अगली बैठक में अधिक से अधिक सदस्यों की भागीदारी करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाएगा। बैठक में रामप्रवेश सिंह, रामाश्रय सिंह, अमर कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, कौशिक, रंजीत कुमार, अशोक कुमार, सूरज कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुनील कुमार व अन्य शामिल थे। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)