Biharsharif News: सर्पमित्र बन रहे पर्यावरण प्रहरी, 9 माह में 155 सांपों का किया रेस्क्यू
Biharsharif News: नालंदा जिले में सर्पमित्रों का सामुदायिक सशक्तीकरण अभियान सर्पों का सुरक्षित रेस्क्यू करने और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रशिक्षित सर्पमित्रों ने पिछले 9 माह में 155 सांपों को रेस्क्यू कर उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा है। उन्होंने वैज्ञानिक सोच और सर्पदंश से बचाव के प्रति जन जागरूकता भी फैलाई है।
Biharsharif News: सर्पमित्र बन रहे पर्यावरण प्रहरी, 9 माह में 155 सांपों का किया रेस्क्यू सुरक्षित रेस्क्यू से घट रहा मानव-सर्प संघर्ष, 10 प्रखंडों में सक्रिय हैं सर्पमित्र प्रशिक्षण, रेस्क्यू किट और जनजागरूकता से अभियान को मिली गति अंधविश्वास छोड़ वैज्ञानिक सोच अपनाने की अपील सर्प संरक्षण को बताया पर्यावरण के लिए जरूरी फोटो : सांप रेस्क्यू : सांप को रेस्क्यू कर पकड़ते सर्पमित्र। बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नालंदा जिले में सर्पमित्रों का सामुदायिक सशक्तीकरण अभियान पर्यावरण संरक्षण और मानव-सर्प सह-अस्तित्व की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है।
सर्पों का सुरक्षित रेस्क्यूप्रशिक्षित सर्पमित्रों ने नौ माह में अब तक 155 सांपों को रेस्क्यू कर पकड़ उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा है। सर्पमित्र अब केवल सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू ही नहीं कर रहे, बल्कि जैव विविधता संरक्षण, वैज्ञानिक सोच के प्रसार और लोगों को सर्पदंश से बचाव के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मगध नेचर कंजर्वेशन ट्रस्ट और नालंदा वन प्रमंडल के सहयोग से सर्पमित्रों को वैज्ञानिक तरीके से रेस्क्यू का प्रशिक्षण, आधुनिक रेस्क्यू किट तथा नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
सर्पमित्रों की सक्रियताट्रस्ट के संस्थापक राहुल कुमार ने बताया कि जिले के लगभग 10 प्रखंडों में सर्पमित्रों की टीमें सक्रिय हैं। वे लगातार सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ रहे हैं। रेस्क्यू किट मिलने से अब सर्पमित्र अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी घटी है। सांप के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत : उन्होंने कहा कि अभियान की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक पहचान और अंधविश्वास है। आज भी कई लोग झाड़-फूंक, नागमणि, सांप के बदला लेने या दूध पीने जैसी भ्रांतियों पर विश्वास करते हैं, जबकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आज सांप के प्रति सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है। प्रशिक्षित सर्पमित्रों, वन विभाग और आमजन के समन्वय से ही मानव-सर्प संघर्ष को कम किया जा सकता है।
सर्प संरक्षण का महत्वसर्प संरक्षण स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी जरूरी है। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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