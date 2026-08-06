Biharsharif News: ग्राम कचहरी : डेढ़ साल में 1798 मामले दर्ज
Biharsharif News: ग्राम स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्थापित ग्राम कचहरी में 1798 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन मामलों के निपटारे की गति धीमी है। 868 मामलों का ही निपटारा हुआ है। यह समस्या न्यायालय में जाने को मजबूर कर रही है। हर साल लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, फिर भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा।
Biharsharif News: ग्राम कचहरी : डेढ़ साल में 1798 मामले दर्ज निपटारे की गति धीमी, टालने की प्रक्रिया जारी गांव स्तर पर लोगों को नहीं मिल रहा न्याय बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। गांव स्तर पर लोगों को सुलभ न्याय देने के उद्देश्य से ग्राम कचहरी स्थापित की गयी है। हालांकि, गांव स्तर पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। डेढ़ साल में 230 ग्राम कचहरियों में 1798 मामले दर्ज किये गये हैं। इनके निपटारे की गति काफी धीमी है। टालने की प्रक्रिया जारी है। यही कारण है कि आज भी लोग न्यायालय की शरण लेने को मजबूर है।
वित्तीय विवरण और समस्या
सामान्य प्रश्न
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