Biharsharif News: रहुई में राजस्व कर्मचारियों को पंचायतों का मिला प्रभार
Biharsharif News: स्थानीय अंचल कार्यालय में सोमवार को छह राजस्व कर्मचारियों ने योगदान दिया। कार्यालय के अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न पंचायतों का प्रभार सौंपा। कर्मचारियों को मोरा-तालाब, दोसुत, पैठना और अन्य पंचायतों के लिए जिम्मेदारी मिली है। यह कदम स्थानीय प्रशासन को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Biharsharif News: रहुई, निज संवाददाता। स्थानीय अंचल कार्यालय में छह राजस्व कर्मचारियों ने सोमवार को योगदान किया। राजस्व अधिकारी निशांत कौस्तुभ ने बताया कि कर्मचारियों को पंचायत आवंटन कर दी गयी है। कर्मचारी उमेश कुमार को मोरा-तालाब, सोनसा और पतासंग, रितु राज को दोसुत, सुपासंग और मई-फरीदा, ललन कुमार को पैठना और अंबा पंचायत, अंशु नंदन कुमार को रहुई, बरांदी, सोसंदी पंचायत, माधव कुमार को हवनपुरा और इमामगंज, उत्तम कुमार को उत्तरनावां, इत्तासंग-भदवा और पेसौर पंचायत का प्रभार सौंपा गया है।
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