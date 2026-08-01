Biharsharif News: सावन की पहली सोमवारी 3 को, बरसेगी भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा
Biharsharif News: श्रावण मास की पहली सोमवारी 3 अगस्त को है, जब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त जलाभिषेक व उपासना करते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु नाग पूजा और रुद्राभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियाँ कर ली हैं।
Biharsharif News: सावन की पहली सोमवारी 3 को, बरसेगी भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना की चल रही तैयारी, दिख रहा भक्तों में उत्साह श्रावन मास में व्रत और जलाभिषेक का विशेष महत्व फोटो शिवालय : बिहारशरीफ के हिरण्य पर्वत पर स्थिति हिरण्येश्वर धाम में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु। पावापुरी, निज संवाददाता।
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