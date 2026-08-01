Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: सावन की पहली सोमवारी 3 को, बरसेगी भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: श्रावण मास की पहली सोमवारी 3 अगस्त को है, जब भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त जलाभिषेक व उपासना करते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु नाग पूजा और रुद्राभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयारियाँ कर ली हैं।

Biharsharif News: सावन की पहली सोमवारी 3 को, बरसेगी भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा

Biharsharif News: सावन की पहली सोमवारी 3 को, बरसेगी भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना की चल रही तैयारी, दिख रहा भक्तों में उत्साह श्रावन मास में व्रत और जलाभिषेक का विशेष महत्व फोटो शिवालय : बिहारशरीफ के हिरण्य पर्वत पर स्थिति हिरण्येश्वर धाम में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु। पावापुरी, निज संवाददाता।

ये भी पढ़ें:सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव को कैसे बेलपत्र अर्पित करें, मनोकामना के लिए करें ये बेलपत्र उपाय

फलदायी स्मरण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावण मास की पहली सोमवारी कब है?
श्रावण मास की पहली सोमवारी 03 अगस्त को है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।