Biharsharif News: शेखपुरा ने विकास की दिशा में देश का नंबर वन जिला बनने की प्रतिबद्धता के साथ अपना 33वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। समारोह का उद्घाटन विधान पार्षद ललन कुमार और अन्य नेताओं ने किया। डीएम ने जिले की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और अधिकारियों को सम्मानित किया।

Biharsharif News: नंबर वन जिला बनाने के संकल्प के साथ मना 33वां स्थापना दिवस परेड मैदान में हुआ मुख्य समारोह, नेताओं ने राजो बाबू के योगदान को सराहा विधान पार्षद का ऐलान, अपने कोष की सर्वाधिक राशि शेखपुरा के विकास में देंगे फोटो 31 शेखपुरा 01 - शहर के परेड मैदान में शुक्रवार को जिला स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते विधान पार्षद ललन कुमार, विधायक रणधीर कुमार सोनी, डॉ. कुमार पुष्पंजय, डीएम शेखर आनंद, एसपी हिमांशु व अन्य। 31 शेखपुरा 02 - परेड मैदान में शुक्रवार को विभिन्न विभागों के लगे स्टॉलों का निरीक्षण करते अतिथि। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शेखपुरा को विकास के पैमाने पर बिहार का नंबर वन जिला बनाने के संकल्प के साथ जिले का 33वां स्थापना दिवस शुक्रवार को पूरी भव्यता और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शानदार आगाज स्कूली बच्चों और प्रशासनिक अधिकारियों की प्रभात फेरी व गिरिहिंडा पहाड़ पर गुब्बारे उड़ाकर किया गया। मुख्य समारोह कलेक्ट्रेट के परेड मैदान में आयोजित हुआ। यहां विधान पार्षद ललन कुमार, शेखपुरा विधायक रणधीर कुमार सोनी, बरबीघा विधायक डॉ. कुमार पुष्पंजय, डीएम शेखर आनंद, एसपी हिमांशु और एडीएम लखींद्र पासवान ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

राजो बाबू का हुआ गुणगान समारोह को संबोधित करते हुए नेताओं ने जिले के विकास में श्री बाबू और राजो बाबू के अद्वितीय योगदान व राजनीतिक पराक्रम को याद किया। विधान पार्षद ललन कुमार ने कहा कि जिले के जनप्रतिनिधियों और कर्मठ प्रशासन का बेहतरीन तालमेल इसे नंबर वन बनाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि वे अपने 18 करोड़ रुपये के कोष का अधिकांश हिस्सा शेखपुरा के विकास कार्यों में लगाएंगे। विधायकों ने भी डबल इंजन सरकार में घाटकुसुम्भा सहित पूरे जिले में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों और बदलती तस्वीर की जमकर सराहना की।

डीएम ने पेश किया विकास का रिपोर्ट कार्ड डीएम शेखर आनंद ने जिले की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए बताया कि दो केंद्रीय विद्यालयों के साथ ही सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं। कई स्कूलों में रोबोटिक और एस्ट्रो लैब के माध्यम से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। मटोखर दह और सामस विष्णुधाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,494 बालिकाओं को कैंसर रोधी टीका लगाया गया है और 37 बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया है। अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए 14 स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।

अधिकारी और कर्मी हुए सम्मानित समारोह के दौरान बेहतरीन कार्य करने वाले एडीएम, एसीएमओ, बरबीघा पीएचसी प्रभारी, डीपीएम, डॉ. नूर फातिमा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारियों व कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी सरोज पासवान और धन्यवाद ज्ञापन एसपी हिमांशु ने किया। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)