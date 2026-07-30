Biharsharif News: तैयारी पूरी, आज धूमधाम से मनेगा जिले का 32वां स्थापना दिवस
Biharsharif News: शेखपुरा जिले का 32वां स्थापना दिवस बुधवार (31 जुलाई) को धूमधाम से मनाया जाएगा। कलेक्ट्रेट परेड मैदान को सजाया गया है। मुख्य अतिथि प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता होंगी। समारोह में प्रभात फेरी, पौधारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रिकेट मैच का आयोजन होगा।
Biharsharif News: तैयारी पूरी, आज धूमधाम से मनेगा जिले का 32वां स्थापना दिवस सज-धज कर तैयार हुआ परेड मैदान, प्रभारी मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता होंगी मुख्य अतिथि प्रभात फेरी, पौधारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फैंसी क्रिकेट मैच से सजेगा समारोह 31 जुलाई 1994 को जिला के रूप में अस्तित्व में आया था शेखपुरा फोटो 30शेखपुरा 01 - 32वें जिला स्थापना दिवस समारोह को लेकर रंग-बिरंगे पंडालों और साज-सज्जा से तैयार कलेक्ट्रेट का परेड मैदान।
62वें स्थापना दिवस की तैयारीशेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शेखपुरा जिले का 32वां स्थापना दिवस बुधवार (31 जुलाई) को पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कलेक्ट्रेट स्थित परेड मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को भी रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग कर दिया गया है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आर्य गौतम ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि जिले की प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता होंगी। समारोह में जिले के सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों सहित सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। समारोह का भव्य आगाज स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी से होगा।
पौधारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रमश्यामा सरोवर पार्क और कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से परेड मैदान में मुख्य समारोह शुरू होगा, जहां विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया जाएगा।शाम को स्कूली बच्चों द्वारा एक मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं, एडीएम लखींद्र पासवान ने बताया कि इस अवसर पर प्रशासन एकादश और पत्रकार एकादश के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया जाएगा। ‘हमारा शेखपुरा, हमारा गौरव’ स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर डीएम शेखर आनंद ने सभी जिलेवासियों को बधाई दी है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे ‘हमारा शेखपुरा, हमारा गौरव’ की भावना के साथ इस उत्सव को मनाएं और जिले के विकास में भागीदार बनें।
जिला के इतिहास पर एक नजरराजो बाबू के प्रयास से बना था जिला तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा को आधिकारिक तौर पर जिला घोषित किया गया था। शेखपुरा से पहले लखीसराय को जिला बना दिया गया था। लेकिन राजो बाबू के राजनीतिक रसूख और अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि शेखपुरा को लखीसराय में शामिल न कर पुराने मुंगेर जिले में ही रखा गया। अंततः पूरे एक माह बाद मुख्यमंत्री स्वयं शेखपुरा आए और इसे एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया।
खेलकूद का आयोजनखेलकूद: बरबीघा और चेवाड़ा का रहा दबदबा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल शिक्षक राकेश कुमार ने बताया कि कबड्डी (बालक वर्ग) में विजेता चेवाड़ा तो उपविजेता शेखोपुरसराय बना। वहीं, कबड्डी (बालिका वर्ग) में विजेता बरबीघा तो उपविजेता चेवाड़ा बना। खो-खो (बालक एवं बालिका दोनों वर्ग) में विजेता - बरबीघा तथा उपविजेता शेखपुरा रहा। दौड़ (स्प्रिंट) में भी बरबीघा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। विजेता प्रतिभागियों को मुख्य समारोह के दौरान मंच पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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