Biharsharif News: जून और जुलाई में कम बारिश के कारण शेखपुरा जिले में जल संकट गहरा गया है। भू-जलस्तर गिरने से कई गांवों की नल-जल योजना ठप हो गई हैं। किसान पैदावार बढ़ाने के प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन केवल 35 फीसद धनरोपनी ही हो पाई है। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

Biharsharif News: आसमान से नहीं बरसी राहत, जून में 70 तो जुलाई में 27 फीसद कम बारिश भू-जलस्तर खिसकने से कई गांवों की नल-जल योजना ठप, जल संकट गहराया कंबलबिगहा, विशुनपुर व लटकना के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी जिले में अब तक मात्र 35 फीसदी ही हो पाई धनरोपनी फोटो 01 शेखपुरा 02 - पानी की कमी के बीच डीहकुसुम्भा में पंपसेट से पटवन कर धनरोपनी करते किसान। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। आसमान से राहत की बूंदें नहीं बरस रही हैं। जून के बाद जुलाई में भी औसत से काफी कम बारिश होने के कारण जिले के लोगों और खासकर किसानों को रुला दिया है। बारिश न होने के कारण धनरोपनी का कार्य प्रभावित है। वहीं भू-जलस्तर काफी नीचे खिसक जाने से कई गांवों में नल-जल योजना ठप पड़ गई है।

प्यास से बेहाल ग्रामीण करेंगे सड़क जाम: नल-जल योजना बंद होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से आक्रोशित अरियरी की एफनी पंचायत के कंबलबिगहा, विशुनपुर और लटकना गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को शहर में आकर उग्र प्रदर्शन और सड़क जाम करने की चेतावनी दी है।

60 फीट नीचे गया जलस्तर, कृषि फीडर बने कारण: शेखपुरा शहरी क्षेत्र के साथ-साथ अरियरी और चेवाड़ा में भू-जलस्तर की स्थिति ठीक नहीं है। इन इलाकों में जलस्तर 50 से 60 फीट तक नीचे चला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि धनरोपनी के लिए कृषि फीडरों के दिन-रात चालू रहने और लगातार पंपसेट चलने के कारण ग्रामीण इलाकों में भू-जलस्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे चापाकलों और नल-जल योजना की बोरिंग ने पानी उगलना बंद कर दिया है।

मात्र 35 धनरोपनी, लक्ष्य से काफी पीछे: धनरोपनी का समय अब अपने अंतिम दौर में है। लेकिन पानी के अभाव में अब तक जिले में लक्ष्य का मात्र 35 फीसदी ही रोपनी हो पायी है। किसान दिन-रात निजी पंपसेट से पटवन कर धान रोपने की जद्दोजहद में लगे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि 28,330 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 10,185 हेक्टेयर में ही धनरोपनी हुई है।

चेवाड़ा सबसे पीछे: शेखपुरा में 4031 हेक्टेयर, घाटकुसुम्भा में 1585, अरियरी में 1278, बरबीघा में 1220, शेखोपुरसराय में 1142 तथा सबसे कम चेवाड़ा में 928 हेक्टेयर में अबतक धनरोपनी हुई है। डीएओ ने कहा कि धनरोपनी के लिए अभी भी कुछ समय बचा है। यदि अगले एक पखवाड़े में अच्छी बारिश हो जाती है, तो धनरोपनी में तेजी आ सकती है। अन्यथा, किसानों को वैकल्पिक और कम पानी वाली खेती की ओर मोड़ा जाएगा।

बारिश के आंकड़े: जून में औसत बारिश 165.2 एमएम होनी चाहिए थी। लेकिन मात्र 49.9 एमएम बारिश हुई (करीब 70 फीसद कम)। जबकि, जुलाई में औसत बारिश 260.5 एमएम होनी चाहिए थी। परंतु, 191.33 एमएम ही बारिश दर्ज की गई (करीब 27 फीसद कम)।