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Biharsharif News: पूना स्कूल : पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: पूना प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिससे बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को विवश हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने शासन से सड़क निर्माण की मांग की है।

Biharsharif News: पूना स्कूल : पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल

Biharsharif News: पूना स्कूल : पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल स्कूल तक जाने को पक्की सड़क नहीं, कीचड़ भरे रास्ते से जाने को विवश ग्रामीणों ने दी चेतावनी-नहीं बनी सड़क तो करेंगे आंदोलन फोटो पूना स्कूल : हिलसा में शनिवार को कीचड़ रास्ते से होकर पूना स्कूल पढ़ाई करने जाते बच्चे। हिलसा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के पूना प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। सड़क की बदहाली की वजह से नौनिहालों को पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर कीचड़ से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। कीचड़ में पैर फिसलने और गिरने के खतरे के बीच विद्यालय जाने को विवश हैं। बरसात में स्थिति और भी भयावह हो गयी है।

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ग्रामीणों की आपत्ति

ग्रामीण संजीव कुमार, शंभु प्रसाद, अनिल प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद, संदीप राम, उपेंद्र कुमार, बबलू प्रसाद, रितेश कुमार और भूषण प्रसाद ने बताया कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। लेकिन, अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

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स्थानीय जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया

सरपंच मनीष कुमार ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार आग्रह किया गया। लेकिन, अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। प्राचार्य कुमारी अंजलि ने कहा कि विद्यालय तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण बरसात में शिक्षक और बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में 150 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। इनको पढ़ाने के लिए छह शिक्षक कार्यरत हैं। ग्रामीणों ने प्रतिनिधियों व जिला प्रशासन से अविलंब सड़क निर्माण कराकर बच्चों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। (हिलसा से मनीष कुमार)

सामान्य प्रश्न

पुना प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए ग्रामीणों ने क्या मांग की है?
ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है।
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