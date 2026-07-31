Biharsharif News: सदर अस्पताल में पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रिंटर खराब हो जाने से मंगलवार से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी है। मरीजों को निजी जांच घरों में महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ रहा है। अस्पताल में एक नई मशीन आकर रखी हुई है, लेकिन उद्घाटन का इंतजार कर रही है।

Biharsharif News: सदर अस्पताल : पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, नयी फांक रही धूल प्रिंटर खराब होने से मंगलवार से ठप पड़ी है जांच सेवा मरीजों को शहर के निजी जांच घरों का लेना पड़ रहा सहारा शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल (सदर अस्पताल) में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली का खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल की पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रिंटर खराब हो जाने के कारण मंगलवार से यहां अल्ट्रासाउंड सेवा पूरी तरह से ठप पड़ गई है।

नई मशीन का उद्घाटन इसके कारण दूर-दराज से आने वाले मरीजों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में सुविधा बंद होने के कारण अब मजबूरी में मरीजों को बाहर निजी क्लीनिकों और जांच घरों में जाकर महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक धीरज कुमार ने बताया कि खराब मशीन को मरम्मत के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही इसे ठीक कराकर सेवा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

जनता की गुहार उद्घाटन के इंतजार में नई मशीन: सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सदर अस्पताल में पिछले दो महीने से एक अत्याधुनिक डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन आकर रखी हुई है। लेकिन, सिर्फ उद्घाटन की बाट जोहने के कारण यह करोड़ों की मशीन धूल फांक रही है और अब तक मरीजों के लिए इसे शुरू नहीं किया जा सका है। अस्पताल में जांच कराने आए कई परेशान मरीजों और उनके परिजनों ने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई है कि नई डिजिटल अल्ट्रासाउंड सेवा को बिना किसी औपचारिक देरी के अविलंब चालू किया जाए। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)