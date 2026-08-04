Biharsharif News: नूरसराय में गुमटी से 50 हजार की संपत्ति चोरी
Biharsharif News: नूरसराय, निज प्रतिनिधि। नूरसराय में गुमटी से 50 हजार की संपत्ति चोरी नूरसराय में गुमटी से 50 हजार की संपत्ति चोरी
Biharsharif News: नूरसराय, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के डोइया मोड़ के पास सोमवार की रात चोरों ने गुमटी से करीब 50 हजार रुपये की संपत्ति चुरा ली। संचालक नंदलाल पासवान ने बताया कि ताला तोड़कर चोरों ने 10 हजार रुपये नकद व अन्य सामान चुरा लिये हैं। सूचना पाकर पुलिस घटना की जांच के लिए मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि लिखित आवेदन मिला है। मामले की जांच की जा रही है।
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