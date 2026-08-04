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Biharsharif News: सवा करोड़ की डकैती में पुलिस के हाथ खाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: फॉलोअप : सवा करोड़ की डकैती में पुलिस के हाथ खाली सवा करोड़ की डकैती में पुलिस के हाथ खाली

Biharsharif News: सवा करोड़ की डकैती में पुलिस के हाथ खाली

Biharsharif News: फॉलोअप : सवा करोड़ की डकैती में पुलिस के हाथ खाली पीड़ित के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हुई प्राथमिकी लोकल लाइनर की तलाश में जुटी है पुलिस बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

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पुलिस का बयान

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस डकैती में कितनी संपत्ति लुटी गई थी?
इस डकैती में व्यवसायी राजीव रंजन कुमार के घर से करीब सवा करोड़ रुपये की संपत्ति लूट ली गई।
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