Biharsharif News: व्यवसायी के घर भीषण डकैती, एक करोड़ से अधिक की संपत्ति लूटी
Biharsharif News: दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में रविवार रात व्यवसायी के घर में भीषण डकैती हुई। डकैतों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति लूट ली, जिसमें 60 लाख रुपये के जेवर और 45 लाख रुपये नकद शामिल हैं। आरोपी एक घंटे तक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करते रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Biharsharif News: व्यवसायी के घर भीषण डकैती, एक करोड़ से अधिक की संपत्ति लूटी घर वालों को पिस्तौल की नोंक पर बनाया बंधक, की मारपीट करीब 60 लाख रुपये के जेवर व 45 लाख रुपये नकद लूटे दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में हुई घटना एक दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने किया तांडव एक घंटे तक की लूटपाट, आराम से निकल गये बदमाश फोटो : लूट01-दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में सोमवार को सदमे में पीड़ित परिजन। लूट02-दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में सोमवार को व्यवसायी के घर में बिखरे सामान। लूट03-दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में सोमवार को मामले की जांच करते एसपी भारत सोनी व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
घटना का वर्णन
दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोहल्ले में रविवार की रात डकैतों ने जमकर उत्पात मचाया। व्यवसायी के घर भीषण डकैती हुई। डकैतों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति लूट ली। डकैतों ने परिवार के लोगों को पिस्तौल की नोंक पर बंधक बनाकर करीब 60 लाख रुपये जेवर व 45 लाख रुपये नकद समेत एक करोड़ से अधिक की संपत्ति लूट ली। विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट की। बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। एक दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाश करीब एक घंटे तक लूटपाट करने के बाद के आराम से मेन गेट खोलकर चले गये। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गयी। एसपी भारत सोनी भी मामले की जांच के लिए सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचे। डकैती की घटना बाजार समिति में खाद व बीज का कारोबार करने वाले राजीव रंजन कुमार के घर में हुई।
डकैतों का तरीका
छत के रास्ते घर में दाखिल हुए डकैत : पीड़ित ने बताया कि आधी रात के बाद छत के रास्ते डकैत घर में दाखिल हो गये। घर के नीचले तल्ले पर सो रहे व्यवसायी के माता-पिता को बंधक बना लिया। उन्हें जान से मारने की धमकी देकर व्यवसायी के कमरे का दरवाजा खोलवाया। उसके बाद घर के सभी परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की। उनसे जेवर व नकदी के बारे में पूछा। डर के मारे व्यवसायी ने सब कुछ बता दिया। एक घंटे में बदमाश करीब 400 ग्राम सोने व तीन किलो चांदी के जेवर व नकद रुपये लूट लिये और चलते बने। उनके जाने के बाद पीड़ित परिवार ने किसी तरह रिश्तेदार को सूचना दी। रिश्तेदार पहुंचे तो पुलिस को जानकारी दी गयी। सदर डीएसपी अमरनाथ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना में किसी लाइनर का हाथ होने की आशंका है। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। (बिहारशरीफ से अमित कुमार)
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