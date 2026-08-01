Biharsharif News: समय सीमा समाप्त, 24 लॉट चावल रह गया बकाया
Biharsharif News: चावल जमा करने लिए देर रात वाहनों की लगी रही कतार जाने के लिए देर रात तक होड़ मची रही। देर रात तक चावल जमा करने का सिलसिला चलने के बाद भी 9 पैक्सों के डिफॉल्टर हो गयी। 132967.46 टन धान क्रय एवज में 31...
Biharsharif News: चावल जमा करने लिए देर रात वाहनों की लगी रही कतार कई पैक्स दस पैक्स डिफॉल्टर, होगी कानूनी कार्रवाई बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। धान क्रय के बाद चावल जमा किये जाने की मियाद 31 जुलाई की देर रात समाप्त हो गयी।
डिफॉल्टर पैक्सों की सूची
डिफॉल्टर होने से बचने के लिए पैक्स-व्यापार मंडलों द्वारा चावल जमा किये जाने के लिए देर रात तक होड़ मची रही। देर रात तक चावल जमा करने का सिलसिला चलने के बाद भी 9 पैक्सों के डिफॉल्टर हो गयी। 132967.46 टन धान क्रय एवज में 31 जुलाई की डाटा के अनुसार 90929.60 टन चावल राज्य खाद्य निगम को लौटाना था।
संपूर्णता की कमी
इसके एवज में 90212.93 टन चावल ही जमा हो पाया है जो कुल 99.31 फीसद है। यानि 716.63 टन चावल बकाया रह गया। डीएसओ धर्मनाथ प्रसाद ने बताया कि धान क्रय के अनुसार शत फीसद चावल जमा कराये जाने का आदेश बीसीओ को दिया गया है। धान क्रय के एवज में शत फीसद चावल जमा नहीं करने वाले पैक्सों को डिफॉल्टर घोषित कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। 9 ऐसी समितियां है जिसने शत फीसद चावल जमा नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि नालंदा में लक्ष्य के अनुसार 99.21 फीसद चावल राज्य खाद्य निगम को प्राप्त करा दिया गया है। महज 24.71 टन ही चावल बकाया रह गया है।
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