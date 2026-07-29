Biharsharif News: पहल : नालंदा में अरहर की आधुनिक खेती को मिलेगी रफ्तारपहल : नालंदा में अरहर की आधुनिक खेती को मिलेगी रफ्तार
Biharsharif News: बिहार के नालंदा में 20 प्रखंडों के 60 किसानों को आधुनिक कृषि किट दी गई है। आत्मा योजना के तहत किसानों को अरहर की खेती के लिए बीज, जैव उर्वरक और कीट नियंत्रण दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। इससे उनकी उपज में वृद्धि होगी और वे नई तकनीक से जुड़ सकेंगे।
Biharsharif News: पहल : नालंदा में अरहर की आधुनिक खेती को मिलेगी रफ्तार 20 प्रखंडों के चयनित 60 किसानों को उपलब्ध करायी गयी कृषि किट ‘देखकर विश्वास करो’ की तर्ज पर तैयार होंगे खेतों में डेमो प्लॉट कृषि वैज्ञानिक किसानों को बतायेंगे खेती के तरीके, मिलेगी बंपर उपज फोटो: अरहर : जिला कृषि कार्यालय में बुधवार को किसानों को अरहर की खेती के लिए किट देते डीएओ डॉ. नितेश कुमार व अन्य। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। जिले में दलहन (अरहर) की खेती का रकबा और पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने नई पहल की है। आत्मा योजना के तहत जिला कृषि कार्यालय में बुधवार को जिले के 20 प्रखंडों के किसानों को उन्नत खेती के लिए कृषि किट उपलब्ध करायी गयी। योजना के तहत हर प्रखंड से तीन-तीन (कुल 60) प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया है। इन किसानों के खेतों में वैज्ञानिक तरीके से अरहर की खेती कराई जाएगी। ताकि, वे अपनी उपज और आमदनी बढ़ा सकें। किट में मिले बीज और जैव उर्वरक: किसानों को अरहर का आधार (फाउंडेशन) बीज, माइकोराइजा (जैव उर्वरक) और कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड व इमैमेक्टिन बेंजोएट जैसी दवाइयां मुफ्त में दी गईं। साथ ही, मौके पर मौजूद कृषि विशेषज्ञों और एटीएम (सहायक तकनीकी प्रबंधक) व बीटीएम(प्रखंड तकनीकी प्रबंधक) ने किसानों को बीज उपचार, फसल प्रबंधन और सही समय पर कीड़ों से बचाव के वैज्ञानिक तरीके भी सिखाए।
सूखे से बचाएगी माइकोराइजा खाद:
किसानों को बताया गया कि किट में दी गयी माइकोराइजा एक बेहद लाभकारी जैविक खाद है। यह पौधों की जड़ों के साथ जुड़कर फॉस्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल से जड़ों का विकास तेजी से होता है और पौधे मजबूत होते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पौधों को सूखे जैसी विपरीत स्थिति सहने की ताकत देता है और मिट्टी की सेहत भी सुधारता है। देखने के सीखेंगे आसपास के किसान: जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. नितेश कुमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य मकसद किसानों को नई तकनीक से जोड़ना है। चयनित किसानों के खेतों में ‘देखकर सीखने’ के सिद्धांत पर डेमो (प्रदर्शन) प्लॉट तैयार किए जाएंगे। जब इन खेतों में उन्नत बीज और जैविक खाद के इस्तेमाल से बंपर फसल लहराएगी, तो आसपास के अन्य किसान भी इसे अपनी आंखों से देखेंगे और पुरानी पद्धति छोड़कर वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित होंगे।
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