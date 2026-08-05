Biharsharif News: गिरियक पंचायत समिति की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, आवास व मनरेगा की योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें महिलाओं की मौत के मामले और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की कम उपस्थिति जैसे मुद्दे उठाए गए। जनप्रतिनिधियों ने विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसमें संस्थागत समस्याएं और योजनाओं में अनियमितताओं को शामिल किया गया।

Biharsharif News: गिरियक पंचायत समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा योजनाओं को लेकर कई विभागों से मांगा जवाब आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, आवास व मनरेगा की प्रगति पर हुई चर्चा जनप्रतिनिधियों ने उठाए स्थानीय मुद्दे पावापुरी, निज संवाददाता। गिरियक में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक में स्थानीय मुद्दे उठे। साथ ही अधिकारियां के गायब रहने पर लोगों ने सवाल उठाए। इसमें प्रमुख रजनी कुमारी ने विभागों की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा प्रक्रिया आईसीडीएस की समीक्षा के दौरान सीडीपीओ ने बताया कि जीविका के माध्यम से निर्धारित मीनू के अनुसार पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। टीएचआर का वितरण आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है। बैठक में कन्या सुरक्षा योजना, पोषाहार वितरण और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की कम उपस्थिति का मुद्दा भी उठा। कुछ सदस्यों ने पोषाहार वितरण में अनियमितता एवं राशि वसूली का आरोप लगाया, जिसे सीडीपीओ ने निराधार बताया। चोरसुआ पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 95 एवं 96 के भवन निर्माण के लिए जमीन की तलाश किए जाने की जानकारी दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के मुद्दे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मार्च माह में नसबंदी के बाद हुई महिला की मौत का मामला उठा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि महिला की मृत्यु ऑपरेशन के करीब 20 दिन बाद हुई थी और इसका प्रत्यक्ष संबंध नसबंदी से नहीं था। आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, भुगतान तथा मरीजों को रेफर किए जाने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि गंभीर मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा जाता है।

शिक्षा विभाग की समीक्षा शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बीईओ की अनुपस्थिति पर पंचायत समिति सदस्यों ने नाराजगी जताई। घोसरावां मध्य विद्यालय के जर्जर भवन, सतौवा व कंदोपुर में प्राथमिक विद्यालय की जरूरत तथा पुरैनी में विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसमें श्रम संसाधन, पशुपालन, पीएचईडी, मनरेगा, कल्याण, आवास एवं जीविका विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जीविका के परियोजना प्रबंधक संजीव कुमार ने स्वयं सहायता समूहों के विस्तार, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा सुधा केंद्रों के माध्यम से दुग्ध विपणन की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में उप प्रमुख मनोरमा देवी, बीडीओ दीपेश कुमार, सीओ सन्नी कुमार समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में छाए रहे ये मुद्दे : आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की कम उपस्थिति व पोषाहार वितरण। नसबंदी के बाद महिला की मौत मामले पर स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण। बीईओ की अनुपस्थिति पर नाराजगी, जर्जर विद्यालय भवनों का मुद्दा। 2,500 नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया और पीडीएस की शिकायतें। छह हजार नए आवास लाभार्थियों के चयन की तैयारी। स्वच्छता, सोलर लाइट, गली-नाली एवं शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)