Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: गिरियक पंचायत समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: गिरियक पंचायत समिति की बैठक में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें योजनाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग में नसबंदी के बाद महिला की मौत का मामला उठाया गया। शिक्षा विभाग की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में कुल 2500 नए राशन कार्ड और 6000 नए आवास लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

Biharsharif News: गिरियक पंचायत समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा

Biharsharif News: गिरियक पंचायत समिति की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा योजनाओं को लेकर कई विभागों से मांगा जवाब आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन, आवास व मनरेगा की प्रगति पर हुई चर्चा जनप्रतिनिधियों ने उठाए स्थानीय मुद्दे पावापुरी, निज संवाददाता। गिरियक में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक में स्थानीय मुद्दे उठे।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: काउंटर केस करने से पहले जांच ले पुलिस : हरिनारायण

बैठक की समीक्षा

साथ ही अधिकारियां के गायब रहने पर लोगों ने सवाल उठाए। इसमें प्रमुख रजनी कुमारी ने विभागों की विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। आईसीडीएस की समीक्षा के दौरान सीडीपीओ ने बताया कि जीविका के माध्यम से निर्धारित मीनू के अनुसार पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। टीएचआर का वितरण आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है। बैठक में कन्या सुरक्षा योजना, पोषाहार वितरण और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की कम उपस्थिति का मुद्दा भी उठा। कुछ सदस्यों ने पोषाहार वितरण में अनियमितता एवं राशि वसूली का आरोप लगाया, जिसे सीडीपीओ ने निराधार बताया। चोरसुआ पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 95 एवं 96 के भवन निर्माण के लिए जमीन की तलाश किए जाने की जानकारी दी गई।

स्वास्थ्य विभाग की स्थिति

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मार्च माह में नसबंदी के बाद हुई महिला की मौत का मामला उठा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि महिला की मृत्यु ऑपरेशन के करीब 20 दिन बाद हुई थी और इसका प्रत्यक्ष संबंध नसबंदी से नहीं था। आशा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, भुगतान तथा मरीजों को रेफर किए जाने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। डॉ. विशाल कुमार ने बताया कि गंभीर मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा जाता है।

शिक्षा विभाग की चिंताएँ

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बीईओ की अनुपस्थिति पर पंचायत समिति सदस्यों ने नाराजगी जताई। घोसरावां मध्य विद्यालय के जर्जर भवन, सतौवा व कंदोपुर में प्राथमिक विद्यालय की जरूरत तथा पुरैनी में विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इसमें श्रम संसाधन, पशुपालन, पीएचईडी, मनरेगा, कल्याण, आवास एवं जीविका विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जीविका के परियोजना प्रबंधक संजीव कुमार ने स्वयं सहायता समूहों के विस्तार, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा सुधा केंद्रों के माध्यम से दुग्ध विपणन की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में उप प्रमुख मनोरमा देवी, बीडीओ दीपेश कुमार, सीओ सन्नी कुमार समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल थे।

बैठक में छाए मुद्दे

बैठक में छाए रहे ये मुद्दे : आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की कम उपस्थिति व पोषाहार वितरण। नसबंदी के बाद महिला की मौत मामले पर स्वास्थ्य विभाग से स्पष्टीकरण। बीईओ की अनुपस्थिति पर नाराजगी, जर्जर विद्यालय भवनों का मुद्दा। 2,500 नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया और पीडीएस की शिकायतें। छह हजार नए आवास लाभार्थियों के चयन की तैयारी। स्वच्छता, सोलर लाइट, गली-नाली एवं शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।