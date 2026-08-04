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Biharsharif News: 3 डीपीओ ने डीईओ का आदेश मानने से किया इंकार, कहा-एक साथ 2 पद संभालना मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के जिला शिक्षा कार्यालय में तीन डीपीओ ने डीईओ के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक साथ दो पदों का काम करना उनके लिए मुश्किल है। इस कारण चार प्रखंडों में बीईओ के पद रिक्त होने से शिक्षकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

Biharsharif News: 3 डीपीओ ने डीईओ का आदेश मानने से किया इंकार, कहा-एक साथ 2 पद संभालना मुश्किल

Biharsharif News: 3 डीपीओ ने डीईओ का आदेश मानने से किया इंकार, कहा-एक साथ 2 पद संभालना मुश्किल 4 प्रखंडों में बीईओ के पद एक माह से रिक्त, शिक्षकों को हो रही फजीहत

क्या है मामला

डीईओ ने कहा-पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप दिया गया है अतिरिक्त प्रभार बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला जिला शिक्षा कार्यालय इस बार तीन डीपीओ के कारण खासे चर्चा में हैं। डीईओ कार्यालय में तैनात कुल पांच में से तीन डीपीओ ने डीईओ के आदशों को मानने के मना कर दिया है। कहा है कि एक साथ दो पदों के कार्यों का निपटारा करना उनके लिए मुश्किल है। जबकि, डीईओ हेमचंद्र ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था और विभागीय गाइडलाइन के अनुसार सभी डीपीओ को किसी न किसी प्रखंड का बीईओ का प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में स्थापना डीपोओ प्रवीण कुमार प्रभात, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता के विकास कुमार डीएन व समग्र शिक्षा डीपीओ भोला कुमार कर्ण ने डीएम उदिता सिंह को आवेदन देकर प्रखंडों का प्रभार नहीं लिया है।

प्रभार का विवरण

डीईओ हेमचंद्र ने बताया कि विकास कुमार डीएन को माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता के डीपीओ के अलावा रहुई व नूरसराय प्रखंडों के बीईओ के प्रभार का पत्र निकाला गया है। इसी तरह, प्रवीण कुमार प्रभात को स्थापना डीपीओ के अलावा सदर प्रखंड, तो भोला कुमार कर्ण को समग्र शिक्षा के अलावा गिरियक के बीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस संबंध में 17 जुलाई को ही पत्र जारी किया गया है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी इनलोगों ने बीईओ का प्रभार ग्रहण नहीं किया है। जबकि, शेष दो अन्य नेहा कुमारी एमडीएम डीपीओ के अलावा अस्थावां, तो योजना एवं लेखा डीपीओ सुशील कुमार सिलाव व राजगीर बीईओ का अतिरिक्त पदभार ग्रहण कर अपना कार्य निपटाने भी लगे हैं।

पहले से है व्यवस्था

डीईओ हेमचंद्र ने बताया कि पूर्व में भी इन पदों पर रहे डीपीओ जिले के अन्य प्रखंडों के बीईओ का कार्यभार संभाल रहे थे। उनके तबादला के बाद नये आये कार्यक्रम पदाधिकारी ऐसा करने से मना कर रहे हैं। शिक्षकों को हो रही फजीहत : शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, कार्यकारी सचिव शिशिर कुमार सिन्हा व कई अन्य शिक्षकों ने बताया कि बिहारशरीफ, गिरियक, नूरसराय व रहुई प्रखंडों में बीईओ के पद एक माह से रिक्त रहने के कारण शिक्षकों की समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। उनकी समस्याओं का निदान न होने से कई शिक्षक उलझन में हैं। उन प्रखंडों के विकास कार्य के अलावा नियमित कार्य भी बाहित हो रहे हैं। अधिकारी बोले : तबादला होकर नालंदा जिला शिक्षा कार्यालय में तैनात डीपीओ के संभाग बंटवारे से लेकर प्रखंडों के बीईओ बनाने तक के पत्र जिला प्रशासन की अनुमति से जारी किये गये हैं। काफी दिनों बाद भी अधिकारियों द्वारा प्रभार न लेने की सूचना डीएम उदिता सिंह को दी गयी है। उनके मार्गदर्शन के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। हेमचंद्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीपीओ ने डीईओ का आदेश क्यों नहीं माना?
डीपीओ ने कहा है कि एक साथ दो पदों के कार्यों का निपटारा करना उनके लिए मुश्किल है।
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