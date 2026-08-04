Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: अंबेडकर चौक: चापाकल खराब रहने से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: अंबेडकर चौक के हनुमान मंदिर के निकट चापाकल खराब हो गया है जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि चापाकल पहले ही मरम्मत हुआ था, लेकिन अब फिर से खराब हो गया है और इसे जल्द ठीक किया जाएगा।

Biharsharif News: अंबेडकर चौक: चापाकल खराब रहने से लोग परेशान

Biharsharif News: अंबेडकर चौक: चापाकल खराब रहने से लोग परेशान चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत अम्बेडकर चौक के हनुमान मंदिर के निकट लगा चापाकल खराब हो गया है। यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित ठाकुर ने बताया कि चापाकल को एक माह पहले ही ठीक कराया गया था। फिर से खराब हो गया हैं । जल्द ठीक करा दिया जाएगा। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: निश्चलगंज में 15 दिनों से चापाकल खराब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।