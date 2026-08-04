Biharsharif News: अंबेडकर चौक: चापाकल खराब रहने से लोग परेशान
Biharsharif News: अंबेडकर चौक के हनुमान मंदिर के निकट चापाकल खराब हो गया है जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी हो रही है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि चापाकल पहले ही मरम्मत हुआ था, लेकिन अब फिर से खराब हो गया है और इसे जल्द ठीक किया जाएगा।
Biharsharif News: अंबेडकर चौक: चापाकल खराब रहने से लोग परेशान चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत अम्बेडकर चौक के हनुमान मंदिर के निकट लगा चापाकल खराब हो गया है। यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित ठाकुर ने बताया कि चापाकल को एक माह पहले ही ठीक कराया गया था। फिर से खराब हो गया हैं । जल्द ठीक करा दिया जाएगा। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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