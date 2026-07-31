Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास वर्षों से जमा मलवा को हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने की। दंडाधिकारी और पुलिस की निगरानी में शुक्रवार को जेसीबी से मलवा हटाया गया, क्योंकि इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि मलवा अब हटा दिया गया है।

Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलवा

Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलवा दंडाधिकारी की देख-रेख में हुई कार्रवाई मलवा पड़े रहने से लोगों को हो रही थी काफी परेशानी चंडी, एक संवाददाता। बाजार में हनुमान मंदिर के सामने सालों से जमा मलबा हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही। दंडाधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में शुक्रवार को जेसीबी से मलवा हटाया गया। स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने 31 जुलाई को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की थी। कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अनुपा कुमारी ने कहा कि वहां से मलवा हटा दिया गया है।

मौके पर नगर प्रबंधक चंदना झा, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी शांभवी व अन्य मौजूद थीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Biharsharif News Biharsharif Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।