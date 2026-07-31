Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलवा
Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास वर्षों से जमा मलवा को हटाने की कार्रवाई प्रशासन ने की। दंडाधिकारी और पुलिस की निगरानी में शुक्रवार को जेसीबी से मलवा हटाया गया, क्योंकि इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि मलवा अब हटा दिया गया है।
Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलवा दंडाधिकारी की देख-रेख में हुई कार्रवाई मलवा पड़े रहने से लोगों को हो रही थी काफी परेशानी चंडी, एक संवाददाता। बाजार में हनुमान मंदिर के सामने सालों से जमा मलबा हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही। दंडाधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में शुक्रवार को जेसीबी से मलवा हटाया गया। स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने 31 जुलाई को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की थी। कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अनुपा कुमारी ने कहा कि वहां से मलवा हटा दिया गया है।
मौके पर नगर प्रबंधक चंदना झा, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी शांभवी व अन्य मौजूद थीं।
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