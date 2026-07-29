Biharsharif News: विधायक ने किया श्रावणी मेला कार्यालय का उद्घाटन
Biharsharif News: फोटो : विधायक ने किया श्रावणी मेला कार्यालय का उद्घाटन विधायक ने किया श्रावणी मेला कार्यालय का उद्घाटन
Biharsharif News: फोटो : राजगीर विधायक-राजगीर में बुधवार को श्रावणी मेला कार्यालय का उद्घाटन करते विधायक कौशल किशोर व अन्य। राजगीर, निज प्रतिनिधि। शहर में बुधवार को विधायक कौशल किशोर ने फीता काटकर श्रावणी मेला कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राजगीर पर्यटक व धार्मिक स्थल है। हाल में ही मलमास मेला का सफल आयोजन हुआ है। श्रावणी मेला में भी उसी तरह पर्यटकों को सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देवघर जाने वाले श्रद्धालु वहां से लौटने के दौरान राजगीर के गर्म कुंड में स्नान कर अपनी थकान मिटाते हैं। उसके बाद वैभारगिरि पर बाबा सिद्धनाथ मंदिर में जल अर्पण करते हैं।
उन्होंने जिला प्रशासन से भी मेले में सारी व्यवस्था करने की अपील की है। मौके पर आशुतोष कुमार पांडेय, अशोक सिंह, निरंजन कुमार, राजकुमार यादव, शंकर यादव, नागेन्द्र सिंह, निर्भय कुमार, सियाराम सिंह, देवकान्त पीके सिंह, छोटू सिंह, उमेश प्रसाद, पीकू पासवान, कौशल यादव आदि उपस्थित थे। (राजगीर से मंजीत प्रभाकर)
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