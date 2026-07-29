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Biharsharif News: रेलवे की संपत्ति चोरी मामले में एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: मिशन थाना पुलिस ने रेलवे की संपत्ति चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से चार फीट लंबी रेलवे पटरी बरामद की गई। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वह रेलवे का सामान चुराकर बेचता था। यह घटना बारबीघा थाना क्षेत्र के रामपुर सिंडाय गांव की है।

Biharsharif News: रेलवे की संपत्ति चोरी मामले में एक गिरफ्तार

Biharsharif News: रेलवे की संपत्ति चोरी मामले में एक गिरफ्तार शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मिशन थाना पुलिस ने रेलवे की संपत्ति चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से करीब चार फीट लंबी रेलवे पटरी का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी आदित्य रंजन ने बताया कि रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान बरबीघा थाना क्षेत्र के रामपुर सिंडाय गांव निवासी रविशंकर सिंह के पुत्र राजकुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से करीब चार फीट लंबी रेलवे पटरी बरामद की।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी रेलवे के लोहे, तार तथा अन्य सामान की चोरी कर उसे बेचने का काम करता था। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

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