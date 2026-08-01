Biharsharif News: रहुई नगर पंचायत : वार्ड पार्षदों ने सामान्य बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर किया हंगामा बोर्ड की बैठक से पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कराने की उठायी आवाज हंगामा के बाद हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, कई योजनाओं के लिए गये प्रस्ताव सामान्य बोर्ड की बैठक स्थगित मामले पर कार्यपालक पदाधिकारी व उपमुख्य पार्षद का अलग-अलग बयान फोटो : रहुई नगर पंचायत : रहुई नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक में शामिल मुख्य पार्षद रिंकी कुमारी व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता।

बैठक का हंगामा

बैठक की स्थिति

रहुई नगर पंचायत में शनिवार को होने वाली सामान्य बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गयी। रहुई नगर पंचायत में 10 वार्ड हैं। इसमें कई वार्ड पार्षदों ने बोर्ड की बैठक से पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कराने की मांग की। जबकि, तीन वार्ड पार्षद सामान्य बोर्ड की बैठक कराने पक्ष में पंजी पर हस्ताक्षर किया। जबकि, अन्य वार्ड पार्षद स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कराने की मांग पर अड़े रहे। कई वार्ड पार्षदों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। हंगामे के बाद आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गयी। कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि कोरम पूरा नहीं होने की वजह से दूसरी बार बैठक स्थगित करनी पड़ी।बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षद रेणु देवी, परमानंद चौधरी व कांति देवी ही पंजी पर उपस्थिति दर्ज की। जबकि, बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम चार वार्ड पार्षदों की उपस्थिति अनिवार्य है। इधर, उपमुख्य पार्षद अनिल पांडेय ने कहा कि बैठक में अधिकतर वार्ड सदस्य शामिल हुए। लेकिन, योजनाओं लेने में सहमति नहीं बनने व स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं करने की वजह से बैठक का बहिष्कार किया गया। उन्होंने जिम्मेवारों पर आरोप लगाया कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में पहली बार उन्हें शामिल किया गया है। मुख्य पार्षद रिंकी कुमारी ने बताया कि बोर्ड की अगली बैठक की तिथि जल्द ही तय की जाएगी। उपमुख्य पार्षद ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वार्ड नंबर एक, चार, पांच, छह, सात और नौ में कई योजनाएं ली गयी हैं। मौके पर उपमुख्य मुख्य पार्षद अनिल पांडेय, वार्ड पार्षद जयरानी देवी, सुमन कुमारी, उपेन्द्र यादव व अन्य उपस्थित थे। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)