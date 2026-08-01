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Biharsharif News: लापरवाही : एक माह में ही अस्पताल भवन में आने लगी सीलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिंद में लगभग सात करोड़ रुपये की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवन में एक महीने में ही सीलन आ गई है। बारिश होते ही दीवारों और छत में नमी फैली है। ग्रामीणों ने संवेदक परconstruction की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है।

Biharsharif News: लापरवाही : एक माह में ही अस्पताल भवन में आने लगी सीलन

Biharsharif News: लापरवाही : एक माह में ही अस्पताल भवन में आने लगी सीलन बिन्द सीएचसी निर्माण की गुणवत्ता जांच करने की लोगों ने की मांग 7 करोड़ से बने अस्पताल का हाल खराब फोटो : सीएचसी : बिंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में आयी सीलन। बिन्द, निज संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय में लगभग सात करोड़ से बने नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवन में जगह-जगह सीलन आ गई।

सीएचसी भवन की स्थिति

नवनिर्मित सीएचसी भवन एक माह पहले मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। महज एक माह के अंदर ही अस्पताल का यह हाल है। थोड़ी सी बारिश पड़ने पर सीएचसी भवन की छत और दीवारों में नमी आने प्लास्टर व रंग रोगन खराब हो रहा है। ग्रामीण विकास कुमार, संतोष कुमार, उपेन्द्र प्रसाद, नरेश प्रसाद, रविरंजन कुमार, धर्मवीर प्रसाद व अन्य ने संवेदक पर गुणवत्ता पूर्ण सीएचसी निर्माण नहीं कराये जाने का आरोप लगाया है। लोगों ने सीएस डॉ. जयप्रकाश सिंह व स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से भवन निर्माण गुणवत्ता की जांच कर संवेदक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का महत्व

ग्रामीण मसुदन प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार व अन्य ने कहा कि इलाके की एक लाख से अधिक आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सात करोड़ से 30 बेड के अस्पताल को बनवाया गया था। (बिंद से चंद्रभूषण पांडेय)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नवनिर्मित सीएचसी भवन कब से मरीजों का इलाज शुरू किया?
नवनिर्मित सीएचसी भवन एक माह पहले मरीजों का इलाज शुरू किया गया है।
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