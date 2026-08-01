Biharsharif News: जनता दरबार में आए 17 आवेदन, 14 का हुआ निपटारा
Biharsharif News: बेन में शनिवार को प्रखंड के अंचलाधिकारी सुभाष कुमार चौधरी ने जनता दरबार आयोजित किया। इस दरबार में 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 14 का समाधान किया गया। अंचल निरीक्षक संजय सिन्हा और अन्य अधिकारियों ने सुनवाई में मदद की।
Biharsharif News: बेन, निज संवाददाता। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी सुभाष कुमार चौधरी ने शनिवार को जनता दरबार लगाया। इसमें 17 आवेदन आए। इनमें से 14 का निपटारा किया गया। मौके पर अंचल निरीक्षक राजस्व पदाधिकारी संजय सिन्हा व अन्य ने सुनवाई में सहयोग किया।
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