Biharsharif News: पोस्टर प्रतियोगिता में विक्रम तो प्रश्नोत्तरी में गौतम की टीम बनी विजेता एसयू कॉलेज में भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर हुई प्रतियोगिता 88 प्रतिभागी हुए शामिल, विजेताओं को किया गया सम्मानित फोटो 29हिलसा03 : हिलसा एसयू कॉलेज में बुधवार को भारतीय मनोवैज्ञानिक दिवस पर प्रतियोगिता कराते प्राचार्य डॉ. शिवचन्द्र सिंह व अन्य। हिलसा, निज प्रतिनिधि। एसयू कॉलेज में बुधवार को भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर मनोविज्ञान विभाग एवं काउंसलिंग प्रकोष्ठ द्वारा प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद एवं पोस्टर प्रतियोगिता हुई। इसमें विभिन्न संकायों के 88 प्रतिभागी शिामल हुए। प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान के साथ आवाज एवं संगीत वाद्ययंत्रों की पहचान जैसी रोचक गतिविधियां भी हुई। पोस्टर प्रतियोगिता में विक्रम, रिया और सिमरन तो प्रश्नोत्तरी में गौतम, पीयूष, प्रभात, अजित, प्रिंस, रंजन, अमित, रोहित, समीर और विक्कू की टीम अव्वल रही।