Biharsharif News: पोस्टर प्रतियोगिता में विक्रम तो प्रश्नोत्तरी में गौतम की टीम बनी विजेता
Biharsharif News: एसयू कॉलेज में भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेताओं को पदक और प्रमाण-पत्र दिए गए। प्राचार्य ने प्रतियोगिता की महत्ता को उजागर किया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करता है।
Biharsharif News: पोस्टर प्रतियोगिता में विक्रम तो प्रश्नोत्तरी में गौतम की टीम बनी विजेता एसयू कॉलेज में भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर हुई प्रतियोगिता 88 प्रतिभागी हुए शामिल, विजेताओं को किया गया सम्मानित फोटो 29हिलसा03 : हिलसा एसयू कॉलेज में बुधवार को भारतीय मनोवैज्ञानिक दिवस पर प्रतियोगिता कराते प्राचार्य डॉ. शिवचन्द्र सिंह व अन्य। हिलसा, निज प्रतिनिधि। एसयू कॉलेज में बुधवार को भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर मनोविज्ञान विभाग एवं काउंसलिंग प्रकोष्ठ द्वारा प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद एवं पोस्टर प्रतियोगिता हुई। इसमें विभिन्न संकायों के 88 प्रतिभागी शिामल हुए। प्रतियोगिता में सामान्य ज्ञान के साथ आवाज एवं संगीत वाद्ययंत्रों की पहचान जैसी रोचक गतिविधियां भी हुई। पोस्टर प्रतियोगिता में विक्रम, रिया और सिमरन तो प्रश्नोत्तरी में गौतम, पीयूष, प्रभात, अजित, प्रिंस, रंजन, अमित, रोहित, समीर और विक्कू की टीम अव्वल रही।
प्राचार्य प्रो. शिवचंद्र सिंह ने इन विजेताओं को पदक व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय मनोविज्ञान दिवस की महत्ता एवं गुरु-शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाला। विभागाध्यक्ष डॉ. पिंकी कुमारी ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, तार्किक चिंतन और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। कार्यक्रम में डॉ. रवींद्र साह व अन्य शामिल थे। (हिलसा से मनीष कुमार)
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