Biharsharif News: नालंदा महिला कॉलेज में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की दी गयी जानकारी
Biharsharif News: बिहारशरीफ स्थित नालंदा महिला कॉलेज में भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर छात्राओं को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। डॉ. नागमणि कुमार ने कहा कि आधुनिक जीवन की व्यस्तता से तनाव बढ़ रहा है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया।
Biharsharif News: बिहारशरीफ, निज संवाददाता। भारतीय मनोविज्ञान दिवस पर नालंदा महिला कॉलेज में छात्राओं को मनौवैज्ञानिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गयी। समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. नागमणि कुमार ने कहा कि आज के आधुनिक समय में भागमभाग की दौड़ है। इसमें जाने अनजाने हम तनाव के शिकार हो रहे हैं। इसका सबसे पहले हमारा मनोविज्ञान पर असर पड़ता है। काम को बोझ, शरीर को पर्याप्त आराम न मिलना, सही से नींद नहीं आना, शारीरिक श्रम कम करना, दिनभर कुर्सी पर बैठकर काम करने जैसी आदतों से हमारा स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसलिए हमें मन और तन दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा।
इस दौरान वहां प्रतियोगिताएं भी हुईं। मौके पर दर्शनशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. राकेश कुमार रंजन, डॉ. रामधनी पाल, डॉ. प्रशांत कुमार, अवधेश कुमार व अन्य मौजूद थे। (बिहारशरीफ से कुमार कौशलेंद्र)
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