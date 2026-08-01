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Biharsharif News: श्मशान की जमीन पर सरकारी भवन व चहारदीवारी निर्माण का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: छोटे कस्बे चेवाड़ा में महादलितों ने 200 साल पुराने श्मशान घाट की जमीन पर सरकारी भवन और चहारदीवारी निर्माण का विरोध किया। ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सीओ ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

Biharsharif News: श्मशान की जमीन पर सरकारी भवन व चहारदीवारी निर्माण का विरोध

Biharsharif News: श्मशान की जमीन पर सरकारी भवन व चहारदीवारी निर्माण का विरोध महादलितों ने किया हंगामा, निर्माण कार्य पर लगायी रोका 200 साल पुराने श्मशान घाट का रास्ता बंद किए जाने से भड़के लोग सीओ ने कहा, मामले की जांच करायी जाएगी, आवागमन के लिए जरूर मिलेगा रास्ता फोटो चेवाड़ा हंगामा : चेवाड़ा में शनिवार को श्मशान की जमीन पर चहारदीवारी निर्माण कार्य का विरोध करते महादलित टोले के लोग। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के आजाद मोहल्ला स्थित महादलित टोले के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने श्मशान घाट (चिरारी) की जमीन पर सरकारी भवन और चहारदीवारी निर्माण के विरोध में शनिवार को जमकर हंगामा किया।

विरोध प्रदर्शन

आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जब कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, तो उग्र लोगों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। हंगामा कर रहे गुज्जा मांझी, कमेश्वर मांझी, दिनेश मांझी, दारो मांझी, मतलु मांझी, सावित्री देवी, चम्पा देवी, बोलवा देवी आदि ने बताया कि उनके पूर्वज लगभग दो सौ साल से इसी जगह पर शवों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं। अब सरकारी अधिकारियों द्वारा चिरारी की जमीन पर आलीशान बिल्डिंग बनाई जा रही है।

सरकारी अधिकारियों की प्रतिक्रिया

हद तो तब हो गई जब घेराबंदी कर श्मशान तक जाने का रास्ता भी पूरी तरह बंद कर दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि गांव में करीब 20 प्रतिशत ऐसे गरीब और दलित परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। ऐसे में वे शवों को दाह संस्कार इसी श्मशान में करते हैं। नाराज लोगों ने व्यवस्था के खिलाफ गहरी नाराजगी जताते हुए भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना था कि श्मशान की जमीकर पर भवन निर्माण होने से उनके समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि श्मशान जाने के लिए रास्ता हर हाल में देना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इधर, इस पूरे विवाद पर सीओ शोभा कुमारी ने बताया कि उन्हें यहां पदभार ग्रहण किए अभी दो सप्ताह ही हुए हैं। किस आधार पर घेराबंदी हो रही है, इसका पता लगाया जाएगा। यदि बाउंड्री के उस पार चिरारी या श्मशान घाट है और लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है, तो उन्हें जगह दी जाएगी। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

महादलितों का विरोध किस चीज के खिलाफ था?
महादलितों का विरोध श्मशान घाट की जमीन पर सरकारी भवन और चहारदीवारी निर्माण के खिलाफ था।
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