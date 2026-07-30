Biharsharif News: नगर निगम गेट पर सफाईकर्मियों ने की नारेबाजी
Biharsharif News: बिहारशरीफ में सफाईकर्मियों ने नगर निगम गेट पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांगें पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई। प्रदर्शन में कई कर्मियों ने भाग लिया और अपनी माँगों के प्रति एकजुटता दिखाई।
Biharsharif News: बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नगर निगम गेट पर दर्जनों सफाईकर्मियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर विक्की कुमार, करन कुमार, महेश दास, भरत कुमार, सरयुग मोची, अजीत कुमार, राकेश कुमार, सुजीत कुमार सिन्हा, जीतेंद्र कुमार, नोखलाल, रूक्साना खातुन, हीना परवीन, कारी देवी, उषा देवी, जूली खातून, मुन्नी खातून, प्रवीण खातून, लाडली, सोनी खातून, आस्मीन, रेशमी खातून, रूबी खातून व अन्य मौजूद थे। राजगीर नगर परिषद के अशोक राम, इंदल राम, राहुल राम, सन्नी कुमार, अजय कुमार, गौरव कुमार, शंकर यादव, उपेंद्र सिंह, सोनी कुमारी, जैकी राम, तिलेश्वर राम, गणपत यादव, त्रिदेव राम, राजू श्रीवास्तव, अनिल राम, अनीता देवी, सुनीता देवी, ममता कुमारी, अंजनी कुमारी, प्रिती कुमारी, अजय कुमार, मुकेश कुमार, संजीत कुमार, सुनील कुमार व अन्य ने कहा मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगा।
(राजगीर से मंजीत प्रभाकर)
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