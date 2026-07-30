Biharsharif News: रुद्रेश्वर शिव मंदिर में शिवलिंग की हुई प्राण प्रतिष्ठा

Biharsharif News: सावन 08 रुद्रेश्वर शिव मंदिर में शिवलिंग की हुई प्राण प्रतिष्ठा तीन दिवसीय आयोजन का हुआ समापन भक्तों ने सावन के पहले दिन भगवान भोले भंडारी की पूजा अर्चना फोटो : सावन शिव मंदिर : बिहारशरीफ बड़ी पहाड़ी मंसुर नगर रुद्रेश्वर शिव मंदिर में गुरुवार को पूजा अर्चना करते सेवानिवृत ब्रिगेडियर महेंद्र प्रभा यादव व अन्य। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।

प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन

बड़ी पहाड़ी के मंसूर नगर स्थित रुद्रेश्वर शिव मंदिर में गुरुवार को विधि विधान से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके साथ ही तीन दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का समापन हुआ। आयोजक सेवानिवृत ब्रिगेडियर महेंद्र प्रभा यादव उर्फ एमपी यादव ने पुजारियों के साथ पूजा अर्चना कर सूबे के सुखा शांति की मंगल कामना की। इसके पहले एमपी यादव ने अपनी पत्नी सह समाजसेवी लुइसा यादव की याद में पैतृक गांव में शिव मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही वहां भी मंदिर निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सैकड़ों भक्तों ने भगवान भोले भंडारी पर जलार्पण किया। पुजारी मनीषा नंदी, विंग कमांडर राजा नंदी, प्रिती रतुड़ी, गौरव प्रत्यूष, आयुष, वेदांत, जीतेंद्र कुमार गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, बच्ची देवी, घनश्याम यादव, नीलम दवी, चंचला देवी व अन्य ने पंडित आर्यन प्रभाकर पांडेय की देखरेख में पूजा अर्चना की। इसके बाद दो हजार से अधिक भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।