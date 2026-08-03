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Biharsharif News: पांच फीडरों से आज 2 घंटे नहीं मिलेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: अस्थावां में, 33 केवी बिंद एवं गिलानी फीडर पर मेंटेनेंस कार्य के कारण मंगलवार को सुबह 11 से 1 बजे तक पांच फीडरों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस दौरान आवश्यक कार्य पहले से कर लें।

Biharsharif News: पांच फीडरों से आज 2 घंटे नहीं मिलेगी बिजली

Biharsharif News: काम की खबर पांच फीडरों से आज 2 घंटे नहीं मिलेगी बिजली अस्थावां, निज संवाददाता। 33 केवी बिंद एवं गिलानी फीडर का मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस वजह से मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 01 बजे तक पांच फीडरों से विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग एसडीओ ज्योति प्रकाश पटेल ने बताया कि 33 केवी मेंटनेंस वर्क के दौरान विद्युत शक्ति उपकेंद्र बिंद, बेलछी, गिलानी, सरबहादी तथा मालती से जुड़े क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले अपने आवश्यक कार्य पूरे कर लें तथा बिजली कटौती के दौरान सहयोग करें।

(अस्थावां से पप्पू कुमार)

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