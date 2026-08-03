Biharsharif News: अस्थावां में आज दो घंटे बंद रहेगी बिजली
Biharsharif News: काम की खबर : अस्थावां में आज दो घंटे बंद रहेगी बिजली अस्थावां में आज दो घंटे बंद रहेगी बिजली अस्थावां में आज दो घंटे बंद रहेगी बिजली
Biharsharif News: काम की खबर : अस्थावां। बिन्द एवं गिलानी फीडर के 33 केवी तार में मेंटेनेंस के कारण मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक, दो घंटे बिजली बाधित रहेगी। एसडीओ ज्योति प्रकाश पटेल ने बताया कि बिन्द, बेलछी, गिलानी, सरबहदी और मालती सब स्टेशन से जुड़े गांवों में बिजली प्रभावित होगी। (अस्थावां से पप्पू कुमार)
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