Biharsharif News: एसयू कॉलेज हिलसा में शुरू होगी स्नातकोत्तर की पढ़ाई
Biharsharif News: हिलसा के एसयू कॉलेज में स्नातकोत्तर पढ़ाई शुरू होने जा रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने हिंदी, रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति दी है। छात्र नेताओं ने इसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार का महत्वपूर्ण कदम बताया। इससे स्थानीय विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा का अवसर मिलेगा।
Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय एसयू कॉलेज में अब स्नातकोत्तर (पीजी) की पढ़ाई शुरू होगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश में एसयू कॉलेज के लिए हिंदी, रसायन विज्ञान व मनोविज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। छात्र नेताओं ने कुलपति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय हिलसा अनुमंडल में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे हजारों विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।