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Biharsharif News: एसयू कॉलेज हिलसा में शुरू होगी स्नातकोत्तर की पढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: हिलसा के एसयू कॉलेज में स्नातकोत्तर पढ़ाई शुरू होने जा रही है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने हिंदी, रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति दी है। छात्र नेताओं ने इसे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार का महत्वपूर्ण कदम बताया। इससे स्थानीय विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा का अवसर मिलेगा।

Biharsharif News: एसयू कॉलेज हिलसा में शुरू होगी स्नातकोत्तर की पढ़ाई

Biharsharif News: हिलसा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय एसयू कॉलेज में अब स्नातकोत्तर (पीजी) की पढ़ाई शुरू होगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश में एसयू कॉलेज के लिए हिंदी, रसायन विज्ञान व मनोविज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। छात्र नेताओं ने कुलपति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय हिलसा अनुमंडल में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे हजारों विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

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