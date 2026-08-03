Biharsharif News: बेन में 150 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट
Biharsharif News: पुलिस ने मरसुआ गांव से 150 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद की और उसे नष्ट किया। शराब के धंधेबाज घटनास्थल से भाग निकले। थानाध्यक्ष रविराज सिंह ने बताया कि धंधेबाजों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
Biharsharif News: बेन। थाना क्षेत्र के मरसुआ गांव से पुलिस ने 150 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। धंधेबाज भाग निकले। थानाध्यक्ष रविराज सिंह ने बताया कि धंधेबाजों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। (बेन से सुधीर प्रसाद)
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