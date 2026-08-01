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Biharsharif News: फरार चल रहे बदमाश के घर तिलैया पुलिस ने चस्पाया इश्तेहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: तिलैया पुलिस ने चार वर्षों से फरार बदमाश विक्की कुमार के घर इश्तेहार चस्पा किया। न्यायालय के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस बल मौजूद था। विक्की Kumar के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है, लेकिन वह चार साल से फरार है। कोर्ट ने उसे नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया।

Biharsharif News: फरार चल रहे बदमाश के घर तिलैया पुलिस ने चस्पाया इश्तेहार

Biharsharif News: फरार चल रहे बदमाश के घर तिलैया पुलिस ने चस्पाया इश्तेहार पावापुरी, निज संवाददाता। सहायक थाना पावापुरी क्षेत्र के गाजीपुर गांव में चार वर्षों से विभिन्न मामलों में फरार चल रहे बदमाश के घर शनिवार को तिलैया थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चस्पा किया। कार्रवाई के दौरान तिलैया थाना के एसआई सुजीत कुमार सहित पुलिस बल एवं पावापुरी ओपी पुलिस की टीम मौजूद रही । पुलिस ने बताया कि गाजीपुर निवासी विक्की कुमार के विरुद्ध तिलैया थाना मामला दर्ज है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद आरोपित चार साल से फरार चल रहा था। इसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आरोपित के घर पर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया।

एसआई सुजीत कुमार ने बताया कि निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर आरोपित के विरुद्ध विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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