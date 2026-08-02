Biharsharif News: गिरिहिंडा पहाड़ पर बनेगा पुलिस पिकेट भवन
Biharsharif News: गिरिहिंडा पहाड़ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट भवन का निर्माण होगा। इसका शिलान्यास डीएम शेखर आनंद और एसपी हिमांशु ने किया। सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 30 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।
Biharsharif News: गिरिहिंडा पहाड़ पर बनेगा पुलिस पिकेट भवन शेखपुरा, निज सम्वाददाता। शहर के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर के पास श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस पिकेट भवन बनेगा। इसका शिलान्यास डीएम शेखर आनंद एवं एसपी हिमांशु ने किया। एसपी ने बताया कि सावन माह में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फिलहाल यहां 30 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गयी है। पर्वत पर हरियाली के लिए पौधरोपण भी किया गया। मौके पर एडीएम लखींदर पासवान, डीडीसी राकेश कुमार, नगर परिषद के अधिकारी विनय कुमार आदि मौजूद थे। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)
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